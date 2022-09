Nier: Automata Ver1.1a, la serie anime arriverà all'inizio del 2023

La serie anime Nier: Automata Ver1.1a arriverà a gennaio del prossimo anno, e il creatore del gioco Yoko Taro ha parlato di come verrà adattato il gioco originale.

Un trailer di annuncio ufficiale ha rivelato che Nier: Automata Ver1.1a debutterà nel gennaio 2023, ma la data di uscita esatta non è ancora stata annunciata. Nel video, vediamo spezzoni del protagonista 2B in azione e dell'androide 9S.

Il creatore Yoko Taro ha parlato della creazione dell'anime durante l'Aniplex Online Fest e si è detto sorpreso di essere stato interpellato sul progetto:

"Quando ho sentito parlare della realizzazione di una versione anime, ho pensato: 'Cosa? Così tardi?". Di solito una versione anime viene rilasciata proprio a ridosso dell'uscita del gioco per ottenere una sinergia e aumentare di conseguenza le vendite".

L'idea è stata quella di creare una versione che raccontasse un tipo diverso di storia, invece di riproporre l'originale:

"Il titolo dell'anime presenta 'Ver 1.1a' perché Nier: Automata è una storia che abbiamo creato per essere un gioco, quindi copiarla così com'è non sarebbe stata una storia interessante per un anime. Così ho proposto l'idea di cambiare le cose", ha detto Taro.

Nonostante l'apparente riluttanza dello studio di animazione a cambiare troppo la storia, Taro e il team sembrano essere giunti a un compromesso:

"Spesso vedo fan che si preoccupano del fatto che i creatori potrebbero non attenersi al gioco originale. Ma in questo caso, queste preoccupazioni non hanno alcun fondamento", ha detto Taro.

Nier: Automata è stato pubblicato nel 2017 ed è stato un successo. Il titolo racconta la storia dell'androide da combattimento 2B, creato per aiutare a liberare la Terra dalle grinfie di macchine ostili costruite da una razza aliena sconosciuta.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il prossimo anime è stato annunciato per la prima volta a febbraio. Sebbene i dettagli siano scarsi, sappiamo che l'ambientazione sarà molto simile a quella del gioco originale, grazie alla descrizione dell'annuncio:

"Il palcoscenico è un futuro lontano in cui l'umanità viene sconfitta dalla forza schiacciante di 'forme di vita meccaniche'", si legge in una traduzione della descrizione di YouTube. "I 2B appartenenti all'unità Android YoRHa, recentemente organizzata, si getteranno in una feroce battaglia per riconquistare la terra".

Fonte: IGN.