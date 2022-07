NieR Automata, il mistero delle zone segrete è stato svelato

L'area nascosta è stata "scoperta" per la prima volta più di un mese fa, quando un utente di Reddit ha chiesto ai membri di Nier Automata come poter accedere alla chiesa segreta. Ciò è stato accolto con confusione poiché non si sapeva che esistesse un'area del genere.

Negli ultimi giorni, tuttavia, l'utente ha pubblicato una serie di video dove viene mostrato mentre attraversa una porta inaccessibile e si infila in un corridoio bianco contorto. Ogni video ha confuso maggiormente la community, con alcuni che ipotizzano che l'utente stesse giocando alla versione 1.0 del gioco.

Ad aumentare la confusione c'era il fatto che la scena del modding per Nier non era ritenuta così avanzata, certamente non al punto da reintrodurre vecchi contenuti in una nuova area integrandoli nel gioco.

È stato ora rivelato, tuttavia, che il mistero è stato progettato per mostrare esattamente questo: un nuovo set di strumenti di modding open source che consentirà alla comunità di Nier di creare le proprie aree.

Una diretta sul canale Twitch del gruppo, chiamato ze34_zinnia, ha mostrato più filmati dell'"area nascosta" per poi spiegare che si trattava di una mod. "Abbiamo adorato tutte le discussioni e le teorie: è stato un viaggio fantastico".

“Nei prossimi giorni pubblicheremo i nuovi addon di Blender e gli strumenti di scripting, completamente open source”, si legge nel messaggio. “Abbiamo molto di più in serbo per voi".

Che dire se non...mistero risolto!

Fonte: Rock Paper Shotgun