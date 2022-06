Nightdive Studios vorrebbe lavorare ad una versione rimasterizzata di Unreal

In questo periodo ci sono tanti studi che hanno lavorato a remake o versioni rimasterizzate di vecchi giochi, in modo da portarli ad un nuovo pubblico, oltre che ai fan nostalgici. Ora, anche Nightdive Studios ha una nuova idea: riportare in auge Unreal del 1998.

Stephen Kick, il CEO di Nightdive Studios, si è rivolto a Twitter per dire che, dopo il successo della versione rimasterizzata di Quake dello scorso anno, il team ha contattato il CEO di Epic, Tim Sweeney, nella speranza di lavorare su una versione aggiornata di Unreal. Per l'occasione sembra aver contattato anche Cliff Bleszinski in modo da fare da "tramite", ma quest'ultimo non ha voluto dire niente a tal proposito. Kick non dice specificamente se si tratterebbe di una versione rimasterizzata o un remake completo, ma in ogni caso è chiaro che lo sviluppatore vuole riportare Unreal alla ribalta. Il tweet incoraggia anche gli altri che sono interessati a vedere il vecchio FPS di contattare Sweeney.

Unreal è stato il primo gioco ad essere costruito utilizzando l'Unreal Engine, che è diventato uno degli strumenti di sviluppo più potenti al mondo. Al giorno d'oggi, molti potrebbero non associare nemmeno il nome del motore al titolo del gioco che ha dato inizio a tutto.

Not saying anything for legal reasons. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) June 4, 2022

Un revival di Unreal potrebbe rivelarsi eccitante per i fan dell'originale. Dato che Nightdive Studios sta lavorando a un remake di System Shock e ha anche realizzato il già citato Quake, è chiaro che lo sviluppatore aspira a portare i giochi retrò nell'era moderna.

Fonte: NME