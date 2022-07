NiGHTS Into Dreams compie 26 anni e Yuji Naka rimuove un suo collega da una foto celebrativa

Sono stati mesi impegnativi per Yuji Naka, il leggendario creatore della saga di Sonic the Hedgehog. Qualche settimana fa abbiamo appreso che Naka ha accusato Square Enix di aver lanciato consapevolmente il controverso Balan Wonderworld incompiuto, terminato con Naka che ha lasciato prematuramente il team e in controversie legali con la compagnia giapponese.

Ora Yuji Naka ha addirittura rimosso il designer di Sonic Naoto Ohshima da una foto che ha condiviso sui suoi social media per celebrare il 26° anniversario del franchise di NiGHTS continuando ad approfondire i problemi alla base di Balan Wonderworld, che sembrano andare ben oltre la famosa guerra tra Naka e Square Enix.

“Buon compleanno, NiGHTS! 26 anni fa, NiGHTS è stato annunciato in occasione della presentazione del nuovo software per Sega Saturn. Bomberman e Enemy Zero sono stati annunciati insieme", ha detto Naka su Twitter. Ma se osserviamo l'immagine a cui si riferisce, possiamo vedere come la figura di Naoto Ohshima sia stata eliminata nel modo più elementare possibile: barrata a mano e nera fino a non distinguere un briciolo del suo aspetto. Ricordiamo che Ohshima ha lavorato anche alla progettazione dei personaggi di Balan Wonderworld.

Happy Birthday NiGHTS!

26 years ago, NiGHTS was announced at this Sega Saturn new software presentation. Bomberman and Enemy Zero were announced together.

I've recently been flying FPV in the sky with a drone like NiGHTS. #NiGHTS #NiGHTSIntoDreams pic.twitter.com/ouut5FY9nt — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) July 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

How would you feel if you were suddenly removed from a game that you had worked hard on for over two years, and when you went to court, you found out that they had been talking about me behind my back in court documents and that is why I was removed from the game? — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) July 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In seguito alla pubblicazione di questa immagine e delle domande sorte dai fan, Naka ha spiegato il perché di quella scelta: "Come ti sentiresti se venissi improvvisamente rimosso da un gioco su cui hai lavorato duramente per oltre due anni, e quando sei andato in tribunale, scoprissi che stavano parlando di te alle tue spalle?" ha dichiarato Naka.

In sostanza, il motivo è da imputare al lancio di Balan Wonderworld e di tutti i problemi legali che Naka ha affrontato.

Fonte: The Gamer