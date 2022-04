Ninja Blade di FromSoftware è stato eliminato da Steam

Molto prima di diventare lo sviluppatore di Elden Ring, della saga dei Souls e di Sekiro, FromSoftware aveva già alcuni successi al suo attivo come il franchise Armored Core, o titoli come Enchanted Arms e King's Field che erano abbastanza conosciuti al di fuori del Giappone. Uno dei giochi di quegli anni era Ninja Blade del 2009, un hack and slash esclusivo per Xbox 360 e PC.

In Ninja Blade, i giocatori incarnano una visione del ninja moderno con una katana, due piccole spade e una grande per combattere una varietà di nemici. È innegabile che il gioco, come la maggior parte di quello stile dell'epoca, prenda pesantemente spunto da Devil May Cry e persino da Ninja Gaiden.

Lo sviluppatore, dopo il successo di Elden Ring, sembra stia accantonando alcune delle sue produzioni più vecchie, tra cui Ninja Blade, che senza alcun annuncio è stato rimosso da Steam dove non è più disponibile per l'acquisto.

Attualmente non c'è nessun motivo ufficiale per cui il gioco è stato ritirato dalla piattaforma di Valve, anche se più probabilmente è dato dai suoi anni, visto che il gioco aveva mostrato segnali di incompatibilità con gli hardware più recenti.

