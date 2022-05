Ninjaboogie afferma di essere stato espulso dal Team SMG dopo aver chiesto di trascorrere del tempo con la madre malata

Una brutta storia sembra essere accaduta nel mondo e-sport, che ha coinvolto il Team SMG e il giocatore Michael "ninjaboogie" Ross Jr., espulso dal roster di Dota 2 a seguito della richiesta di poter trascorrere del tempo lontano dagli allenamenti per stare con la madre ricoverata in ospedale.

Tra poco vi sarà il Summer Tour del Dota Pro Circuit 2022, per cui tutti i team che vi partecipano seguiranno duri allenamenti per cercare di entrare nell'Arlington Major ad agosto. L'ictus che ha colpito la madre di ninjaboogie ne ha per forza di cose cambiato i piani, purtroppo finiti nel peggiore dei modi. Il giocatore si è così espresso su Twitter:

Kicked because my mom was on her last days and they assumed it would affect my performance. I already knew for some time that this day will come. Since she had stage 4 cancer. She passed away on monday. Imagine being fired from a job because you are about to lose a loved one.