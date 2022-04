Nintendo festeggia i 30 anni in Europa dell'amato Super Nintendo

L'11 aprile del 1992 Nintendo lanciava in Europa l'amata console a 16 bit Super Nintendo.

La grande N ha deciso di celebrare l'importante ricorrenza con un tweet, chiedendo ai fan quale è stato il loro gioco preferito.

La libreria di Super Nintendo è molto vasta e la console stessa ha terminato la produzione nel 2003, piazzando in totale 49,1 milioni di unità.

"Esattamente 30 anni fa la console a 16 bit #SuperNES faceva il suo debutto in Europa, accompagnata da Super Mario World! Qual è stato il tuo gioco per Super NES preferito?", si legge sull'account Twitter di Nintendo.

Esattamente 30 anni fa la console a 16 bit #SuperNES faceva il suo debutto in Europa, accompagnata da Super Mario World! Qual è stato il tuo gioco per Super NES preferito? pic.twitter.com/xOb39c9Huk — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In molti saranno cresciuti giocando con Super Nintendo e storici titoli come Super Mario World, Donkey Kong Country, Star Fox o The Legend of Zelda: A Link to the Past. Quindi vi chiediamo: quale è stato il vostro titolo preferito per SNES?

Fonte: Twitter.