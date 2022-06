Nintendo 64 tra Ray-Tracing e 60 FPS! Un modder trasforma i giochi retro in versioni moderne

Mentre siamo nel pieno del periodo estivo di annunci riguardanti i giochi in arrivo nel corso dell'anno, alcuni preferiscono concentrarsi su giochi retro che vengono modificati con le caratteristiche dei giochi moderni. Questa volta la prova è su diversi giochi per Nintendo 64.

La community di modder è attiva su PC e spesso prende il controllo di giochi retrò come la libreria di giochi per Nintendo 64. Uno dei suoi membri, di nome Dario, è noto in particolare per aver portato il ray-tracing sul porting per PC di Super Mario 64. Volendo migliorare quest'ultimo, si è reso conto che questo strumento poteva funzionare su altri titoli senza modificarli uno per uno.

Una rivoluzione che può portare ray-tracing, DLSS, motion blur o addirittura una frequenza di 60 fotogrammi al secondo su titoli compatibili. Su Twitter mostra come appare questa tecnologia su alcuni titoli come Snowboard Kids, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario e Kirby 64.

I'd like to reveal that RT64, the path tracer behind sm64rt, is evolving into an N64 emulator plugin.



Here's a small reel of footage I've captured from games that are already showing results.



Ray traced lighting, object motion blur, widescreen, DLSS and 60+ FPS. pic.twitter.com/qLJHzGfKUc — Darío (@dariosamo) June 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In un lungo thread dove spiega nel dettaglio il funzionamento del suo plug-in, specifica che non sarà disponibile per molto tempo in quanto il lavoro da fare è ancora sostanzioso. Il compito più difficile sarà quello di implementare le funzionalità del plug-in senza modificare il comportamento del gioco.

Fonte: Nintendo Life