Nintendo mette in guardia chi usa ancora l'adattatore USB Wi-Fi del 2005

Nintendo ha pubblicato recentemente una dichiarazione in cui avverte i clienti di interrompere l'utilizzo del connettore USB Wi-Fi Nintendo. La dichiarazione mette in guardia contro un potenziale attacco virale.

Nintendo ha twittato le informazioni sul proprio account giapponese ufficiale: la periferica è stata lanciata nel 2005 e il Giappone ha ottenuto una versione esclusiva, chiamata Wi-Fi Network Adapter, nel 2008. A quei tempi, il Wi-Fi non era così comune come lo è oggi. Il connettore USB si collegava a un PC collegato alla banda larga e consentiva ai dispositivi Nintendo di accedere alla rete. Chi non disponeva del Wi-Fi poteva, con un po' di soldi in più, connettere i propri dispositivi e usufruire delle funzionalità online.

Tuttavia sono passati diversi anni e Nintendo teme che il dispositivo rappresenti una minaccia o una responsabilità per la sicurezza, incoraggiando così gli utenti a cessare l'utilizzo e a passare a un dispositivo di rete diverso.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Se continuate a utilizzare questi dispositivi, c'è il rischio di un accesso non autorizzato dall'esterno o di un'infezione del terminale collegato con un virus informatico", si legge nel post. "Per la protezione della sicurezza, chiediamo ai clienti che stanno attualmente utilizzando il prodotto di interrompere immediatamente l'utilizzo e di passare a un dispositivo di rete disponibile in commercio".

Fonte: Eurogamer