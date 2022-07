Nintendo annuncia il ritorno di Nintendo Live 2022

Proprio oggi è stato condiviso un nuovo e interessante messaggio direttamente correlato a Nintendo. Si tratta in questo caso di notizie incentrate sull'azienda.

Nello specifico, si tratta dell'annuncio del ritorno di Nintendo Live, meeting ufficiale che Nintendo Japan ha già organizzato in passato e che ora ritorna nel 2022. Si svolgerà l'8 e 9 ottobre 2022 presso il Tokyo International Exhibition Center. I biglietti saranno venduti tramite lotteria nelle prossime settimane e confermano che potrebbero esserci cambiamenti nell'organizzazione a seconda dell'evoluzione della pandemia da Covid-19.

I giochi confermati sono Nintendo Switch Sports, Splatoon 3 e Super Smash Bros. Ultimate. Ci saranno tornei speciali, sfide a premi, un evento Mario Kart 8 Deluxe e concerti di Splatoon e Animal Crossing. Per ora non ci sono ulteriori informazioni condivise, pertanto non ci resta che attendere.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Anche il Giappone pian piano sta ritornando alla normalità e l'annuncio di questo evento è un'ulteriore conferma.

Fonte: Vooks