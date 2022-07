Nintendo nomina Devon Pritchard vicepresidente esecutiva per le vendite, il marketing e le comunicazioni

Doug Bowser, CEO di Nintendo of America, ha dichiarato che Devon Pritchard sarà il vicepresidente esecutiva delle vendite, del marketing e delle comunicazioni di Nintendo of America d'ora in poi.

Pritchard è stata nominata dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente ad interim in quella posizione dal novembre dello scorso anno.

E' una dipendente della società da 16 anni, ricoprendo i ruoli di Vice Presidente Esecutiva degli Affari e Responsabile ad interim di Vendite, Marketing e Comunicazione. Ha supervisionato importanti lanci come Leggende Pokémon Arceus, Kirby e la Terra Perduta e Nintendo Switch Sports.

"Gli anni di leadership di Devon in Nintendo le danno una profonda comprensione delle nostre persone, dei nostri prodotti e dei nostri fan. Ho lavorato a stretto contatto con Devon nel corso degli anni e so che userà la sua consapevolezza del marchio e le sue abilità uniche per espandere i nostri mercati, stimolare il coinvolgimento e far crescere la nostra attività attraverso idee e pensieri nuovi. Idee ispirate che aiuteranno Nintendo a continuare a sorridere sui volti dei nostri clienti" ha dichiarato Bowser.

Fonte: GamesIndustry