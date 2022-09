Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse arriva su Nintendo Switch il prossimo anno

Tra la sfilza di titoli mostrati al Nintendo Direct è toccato anche a Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, che qui conosciamo come Fatal Frame. Si tratta del remake del capitolo del 2008 sviluppato per Wii da Giochi Suda.

Non si è trattato di un trailer ricco di dettagli ma abbiamo avuto modo di vedere la protagonista è un minimo di qualità del motore di gioco. La fotografia, nel senso di pratica, rimane fondamentale per scoprire gli oscuri segreti delle atmosfere horror ormai divenute un classico di questo genere.

Il titolo arriverà su Nintendo Switch nel 2023.