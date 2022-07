Nintendo: su eBay vengono vendute OST contraffatte a prezzi gonfiati

Secondo alcune segnalazioni, copie bootleg di colonne sonore di giochi come Super Mario 64 e Banjo-Kazooie vengono vendute online per centinaia di dollari agli utenti nel Regno Unito e in Giappone.

La notizia proviene da un collezionista di merchandising raro chiamato CaptainBreegull su Twitter, che ha acquistato una copia della colonna sonora di Banjo-Kazooie da un utente su eBay per $ 30 per verificarne l'autenticità. Si scopre che il CD è completamente falso, con differenze chiave nella copertina e nel CD stesso.

Sembra che gli utenti in Giappone possano acquistare copie dei CD contraffatti e rivenderli per centinaia di dollari, ma questo non è attualmente verificato. Ciò si è stati in grado di accertare, tuttavia, è che un utente ha acquistato più copie dello stesso CD, a significare un'apparente volontà di rivendere. CaptainBreegull ha dichiarato che "i venditori in Giappone lo fanno sempre, trovano buoni affari sui CD delle colonne sonore dei videogiochi e poi li vendono a volte con un prezzo del 1000%".

An eBay seller in the UK has had counterfeit game soundtracks manufactured and they are selling for $30-50 USD, and a seller(s) in Japan are buying them and flipping them for $200-300 USD. Here is what the counterfeit #BanjoKazooie CD looks like in comparison to the official CD. pic.twitter.com/mun5RtQ3Ij