Nintendo eShop, ecco quando chiuderanno quelli di 3DS e Wii U

Sapevamo che l'eShop stava per chiudere per quanto riguarda Nintendo 3DS e Wii U, ma ora la grande N ha condiviso le date ufficiali e tutti i dettagli che saranno utili per i giocatori.

L'eShop chiuderà su Nintendo 3DS e Wii U. Già dal 23 maggio i clienti non sono più in grado di utilizzare una carta di credito per aggiungere fondi all'account eShop su queste console. Dal 29 agosto 2022 non potrete più aggiungere fondi al vostro account Nintendo tramite le Nintendo eShop Card, su 3DS e Wii U. Ma solo dal 27 marzo 2023 non potrete più accumulare fondi acquisti su Nintendo 3DS e Wii U tramite l'eShop. Inoltre, non sarà più possibile scaricare contenuti gratuiti, in particolare demo. È inoltre in tale data che non sarà più possibile utilizzare i codici download.

Tenete presente che Nintendo consiglia vivamente di utilizzare i vostri crediti il prima possibile su 3DS e Wii U. Dopo il 27 marzo 2023, i crediti eShop saranno utilizzabili solo su Nintendo Switch. Nintendo specifica, però, che su Wii U e 3DS sarà ancora possibile riscaricare i giochi e i DLC che avete già acquisito, anche dopo marzo 2023.

Even after 27/03/2023 and for the foreseeable future, it will still be possible to redownload games and DLC, receive software updates and enjoy online play on Wii U consoles and Nintendo 3DS systems. — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) July 19, 2022

Infine, il gioco Fire Emblem Fates non sarà più venduto dal 28 febbraio 2023. I contenuti del gioco, come i suoi DLC, saranno ancora disponibili fino al 27 marzo.

Fonte: Eurogamer