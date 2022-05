Nintendo Indie World potrebbe tornare presto con un nuovo evento

Tutti i fan di Nintendo si aspettano che la compagnia tornerà con un altro dei suoi Direct estivi questo giugno, anche in assenza dell'E3.

Ma mentre aspettiamo che l'azienda giapponese faccia qualche annuncio in merito, sembra che abbia qualcos'altro in serbo per i giocatori.

Un nuovo show Nintendo Indie World sarebbe nei piani della grande N. Almeno questo è ciò a cui sembra alludere la nota insider di Nintendo Emily Rogers, che di recente si è rivolta ai forum di Famiboards con un messaggio criptico.

"Ci sono fan dei giochi indie qui?" ha scritto l'insider. La Rogers ha avuto una solida esperienza con le fughe di notizie relative a Nintendo in passato e ha anche fatto trapelare accuratamente i nuovi showcase (inclusi gli show Indie World) prima dei loro annunci ufficiali.

Probabilmente, se uno di questi eventi verrà annunciato nel prossimo futuro, ci saranno tantissimi fan che, ancora una volta, sperano in un annuncio relativo al sempre sfuggente Hollow Knight: Silksong.

Non resta che attendere novità da Nintendo.

Fonte: Gamingbolt.