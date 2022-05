Nintendo annuncia un Indie World Showcase per la giornata di domani

Buone notizie per i fan Nintendo: in questi minuti la società ha annunciato la data di un nuovo Indie World Showcase e non dovrete aspettare nemmeno tanto perché si terrà proprio domani.

"Sintonizzati alle 16:00 dell'11/05 per un nuovo Indie World di circa 20 minuti dedicato ai prossimi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch. #IndieWorld" recita il tweet pubblicato da Nintendo Italia. L'evento potrà essere seguito sul canale ufficiale YouTube di Nintendo.

Attualmente l'account Twitter non ha condiviso maggiori dettagli sui giochi che verranno mostrati. Fortunatamente ne sapremo di più proprio domani.

Segui la diretta qui domani: https://t.co/X1jls4vRI3 pic.twitter.com/H6Ijeu2PPf — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 10, 2022

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta perciò rimanete sintonizzati con noi per tutti gli annunci che verranno fatti.