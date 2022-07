Nintendo Japan riconosce il matrimonio omosessuale nonostante le leggi giapponesi

Nintendo Japan ha dichiarato pubblicamente che offre gli stessi vantaggi ai dipendenti che si sono uniti in matrimoni omosessuali, nonostante la legge giapponese non lo consenta.

Nintendo ha aggiornato la sezione Corporate Social Responsibility del proprio sito web per delineare come le coppie dello stesso sesso, impiegate dal creatore di Switch, abbiano accesso agli stessi benefici e diritti dei lavoratori dei dipendenti di sesso opposto con matrimoni legalmente riconosciuti. La società fornisce gli stessi diritti da marzo 2021, in contrasto con la legge giapponese, che non riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso e non le considera legalmente soggette agli stessi diritti e privilegi delle coppie eterosessuali.

"Sebbene i matrimoni tra persone dello stesso sesso non siano attualmente riconosciuti dalla legge giapponese, questo sistema garantisce ai dipendenti sposati con un partner dello stesso sesso gli stessi vantaggi dei dipendenti eterosessuali" afferma Nintendo.

Nintendo Japan afferma di aver aggiornato i suoi regolamenti interni per "vietare chiaramente i commenti discriminatori" basati sull'identità e sull'orientamento.

"Oltre all'introduzione del Partnership System in Giappone, abbiamo informato i nostri dipendenti sulla questione della diversità di genere con un messaggio del nostro presidente come mezzo per aumentare la consapevolezza di cosa significa diversità", afferma l'azienda. “In questo messaggio, il Presidente ha invitato tutti i dipendenti ad adottare una rinnovata comprensione del fatto che anche i discorsi e le azioni, che non sono destinati a nuocere, possono causare un notevole dolore emotivo, chiedendo comprensione e supporto per creare un ambiente in cui tutti possano lavorare comodamente".

Fonte: Eurogamer e >Nintendo Wire