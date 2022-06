Nintendo Labo 'ha venduto bene' ma le aspettative di Nintendo erano alte per Reggie Fils-Aimé

L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé si è occupato di Nintendo Labo. Secondo lui Labo "ha fatto bene", ma Nintendo aveva aspettative più alte per quanto riguarda il prodotto. Sembra che questo particolare accessorio da assemblare come periferica per la console ibrida abbia avuto un successo maggiore di quanto sembrasse a prima vista, almeno al pubblico.

Parlando durante un'intervista lo stesso Reggie ha commentato che la linea di prodotti "ha venduto bene" a livello globale, ma che comunque Nintendo avesse aspettative ancora più alte. "Labo, pensavo che sarebbe stato successo. Non solo dal punto di vista dei consumatori: ho visto grandi potenzialità con Labo nelle classi e per l'istruzione STEM".

"A livello globale è andata bene, ma non per le aspettative dell'azienda. Proprio come con le esperienze VR di Labo VR, sono molto divertenti e coinvolgenti, molto diverse da una tipica esperienza VR", ha affermato Reggie Fils-Aimé. "Pensavo che forse quella sarebbe stata la svolta, ma non è stato così. Anche se sono sicuro che l'azienda sta ancora sperimentando. È nella sua natura, sperimentare questo tipo di tecnologie e cercare di capire come renderlo divertente", ha riconosciuto poco dopo.

Nintendo Labo è arrivato nel 2018 con il Robot Kit e il Kit Assortito. In seguito è arrivato un altro accessorio dedicato ai veicoli.

Fonte: Nintendo Everything