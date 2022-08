Nintendo tra accuse di molestie e report gravissimi: Doug Bowser afferma che la società sta indagando

Recentemente abbiamo riportato la notizia secondo cui il personale di diverse società appaltatrici di Nintendo avrebbero molestato sessualmente alcuni dipendenti che hanno lavorato per Nintendo Of America come tester di giochi. Sono state fatte numerose affermazioni, che vanno dal linguaggio tossico fino allo stalking e hanno dipinto un quadro allarmante per la divisione americana della grande N.

Ora, il presidente di Nintendo of America Doug Bowser ha inviato un messaggio interno ai dipendenti in merito alla questione. Bowser ha affermato che Nintendo sta indagando attivamente sulla questione e prende molto sul serio le accuse.

Nel messaggio condiviso con i propri dipendenti si legge: "Abbiamo e indagheremo sempre su tutte le accuse di cui veniamo a conoscenza e stiamo indagando attivamente su queste affermazioni più recenti. Abbiamo politiche rigorose progettate per proteggere i nostri dipendenti e collaboratori da comportamenti inappropriati e ci aspettiamo il pieno rispetto di queste politiche da parte di tutti coloro che lavorano per noi o con noi".

Il messaggio termina con la richiesta di collaborazione da parte dei dipendenti: "Se avete sperimentato, o avete assistito a qualsiasi cosa relativa a tale comportamento contrario ai nostri Standard di condotta, al manuale per i dipendenti o ai Valori aziendali, contattate immediatamente il vostro partner commerciale delle risorse umane".

Fonte: GamesRadar