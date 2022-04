Nintendo: la morte di Satoru Iwata ha cambiato la vita di Reggie Fils-Aimé

Il carismatico ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, è stato in tournée in America per promuovere il suo prossimo libro "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo". A marzo, Fils-Aimé è salito sul palco del South by Southwest (SXSW) ad Austin, in Texas, per parlare delle sue origini, della sua carriera in Nintendo e di cosa ha significato per lui la morte del suo mentore Satoru Iwata.

L'ex CEO di Nintendo, Iwata, è morto sette anni fa e ha chiaramente lasciato un segno su Fils-Aimé. Nell'intervista completa che ha avuto luogo al SXSW, che è stata recentemente caricata su YouTube, l'ex dirigente ha condiviso le sue esperienze e parlato dell'impatto che la morte del suo boss e amico giapponese ha avuto su di lui.

"Quindi il mio capo, il mio mentore, il mio amico, Satoru Iwata è morto nel 2015. Lui ed io avevamo più o meno la stessa età e lui è morto a causa di una forma di cancro, e sai, lui ed io avevamo lavorato insieme a quel punto per oltre 10 anni. Quindi, quando accade questo, quando è così vicino, bisogna fermarsi e valutare... 'cosa sto facendo, mi sto divertendo, sto facendo cose che sono davvero appaganti', e mi sono divertito molto in Nintendo, ma volevo fare di più", ha detto Fils-Aimé (via Nintendo Life).

Fils-Aimé alla fine ha lasciato Nintendo e sembra che la morte del suo mentore abbia portato a una ricerca interiore.

"Volevo condividere le mie conoscenze su un palcoscenico molto più ampio - come questo - volevo aiutare i giovani dirigenti a intraprendere il proprio percorso, volevo trascorrere più tempo con la Cornell [University]. Nintendo of America era la parte più importante di Nintendo, quando gestisci un'azienda, non puoi fare tutte queste cose", ha continuato.

Fils-Aimé ha spiegato che voleva assicurarsi che l'azienda fosse sulla strada giusta prima di andarsene e ha fatto delle mosse per mettere le persone giuste al posto giusto per guidare il futuro della compagnia.

Fonte: Thegamer.