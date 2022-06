Nintendo non vuole che le sue musiche vengano usate su YouTube e un canale è costretto a rimuoverle

Un altro importante YouTuber di videogiochi ha scelto di rimuovere tutta la sua musica di Nintendo dopo aver ricevuto, a quanto pare, oltre 500 rivendicazioni di copyright da parte dell'azienda.

DeoxysPrime, un utente canadese che carica colonne sonore di videogiochi e ha oltre 165.000 abbonati, ha annunciato martedì che rimuoverà tutta la musica Nintendo dal suo canale.

"Con effetto immediato rimuoverò tutta la musica Nintendo dal mio canale", ha dichiarato. Con oltre 500 reclami e più di una dozzina di colonne sonore bloccate nell'ultima settimana, sembra abbastanza chiaro che la grande N non voglia la sua musica su YouTube.

"Alcuni di voi avranno già notato che queste colonne sonore stanno iniziando a scomparire, ma ho pensato di avvisare tutti voi di quello che sta succedendo. Non è la prima volta che affronto questo problema sul mio canale, ma sarà l'ultima. Mi dispiace per tutti coloro che apprezzano la loro musica, ma non ho molta scelta".

"Non ho intenzione di cancellare il mio canale e il resto delle mie colonne sonore non Nintendo, rimarrà attivo per il prossimo futuro. È frustrante, ma come ho già detto in precedenza è in definitiva una loro scelta quella di bloccare la loro musica sulla piattaforma".

"Ancora una volta mi dispiace per i disagi che causerà, perché mi piace ascoltare la musica Nintendo su questo sito tanto quanto a tutti voi, ma non ha alcun senso continuare così".

DeoxysPrime ha affrontato questo problema per diversi anni. Nel 2019 ha pubblicato un messaggio in cui sosteneva che Nintendo aveva bloccato la musica di Splatoon 2, Xenoblade e Bayonetta 2 sul canale, costringendolo a togliere le colonne sonore.

Nonostante ciò, spiega che per quanto la decisione di Nintendo possa essere controversa, l'azienda ha il diritto di proteggere il proprio materiale protetto da copyright e non dovrebbe essere criticata online per questo, ma piuttosto dovrebbe essere oggetto di una petizione per rendere la propria musica disponibile online ufficialmente.

DeoxysPrime è l'ultimo YouTuber che è stato costretto a prendere misure drastiche in seguito alle crescenti pressioni di Nintendo per rimuovere le sue colonne sonore.

GilvaSunner, un popolare YouTuber il cui canale vantava quasi mezzo milione di abbonati, ha chiuso a febbraio dopo che Nintendo gli avrebbe inviato oltre 3.500 rivendicazioni di copyright.

A differenza di molti publisher, Nintendo non distribuisce la propria musica attraverso fornitori di servizi digitali come Spotify, Apple Music o Amazon Music. Tutte le musiche dei giochi Nintendo che si possono trovare su queste piattaforme sono state concesse in licenza per cover o arrangiamenti, oppure caricate illegalmente.

La richiesta di versioni fisiche delle colonne sonore Nintendo ha portato a un boom di vinili bootleg, dove gli appassionati di musica per videogiochi pagano regolarmente fino a 100 sterline per le stampe non ufficiali.

Nel febbraio 2022, The Pokémon Company ha caricato su YouTube la colonna sonora ufficiale di Pokémon Diamante e Perla, creando anche un sito chiamato Pokémon DP Sound Library dove gli utenti potevano ascoltarla tutta. Tuttavia, ad oggi, l'intero sito è stato rimosso e mostra l'errore 404.

Fonte: VGC.