Nintendo non sarà alla Gamescom 2022

Brutte notizie per i fan perché Nintendo ha dichiarato attraverso un portavoce che non presenzierà alla Gamescom 2022, la kermess che si terrà anche quest'anno a Colonia.

Attraverso una dichiarazione a Games Wirtschaft Nintendo afferma: "La Gamescom è un evento chiave nel calendario degli eventi di Nintendo. Quest'anno, però, dopo un'attenta riflessione, abbiamo deciso di non partecipare a Colonia. Invece, i giocatori potranno provare i giochi per Nintendo Switch in numerosi eventi in tutta la Germania".

“Gli eventi che sono stati fissati finora includono roadshow con il nostro Airstreamer [tour bus] e il nostro [VW] Bulli, ad esempio in luoghi come il SWR Summer Festival e lo Stuttgart Children and Youth Festival. Per i fan del Giappone e dei videogiochi, abbiamo deciso di partecipare al Main Matsuri Japan Festival di Francoforte, al DoKomi di Düsseldorf e all'AnimagiC di Mannheim. Sono in programma ulteriori soste e attività del tour".

Ricordiamo che Gamescom 2022, che si svolgerà dal 24 al 28 agosto, sarà un evento ibrido che si terrà in loco a Colonia e contemporaneamente online.

Fonte: VGC