Nintendo, il quartier generale vittima di un piccolo incendio

La rinomata città di Kyoto ospita il quartier generale giapponese ufficiale di Nintendo. Il quartier generale di Nintendo è il centro degli sforzi di ricerca e sviluppo dell'azienda, che sono stati temporaneamente sospesi quando i servizi di emergenza hanno risposto a un piccolo incendio all'interno dell'edificio.

Attualmente, il quartier generale di Nintendo è diviso in due edifici aziendali all'interno del quartiere Minami di Kyoto: l'ufficio aziendale e il centro di sviluppo. I principali sforzi di sviluppo di Nintendo per Nintendo Switch e hardware futuro sono condotti all'interno del centro di sviluppo. Il successo finanziario di Nintendo durante la generazione Switch ha spinto l'azienda ad espandere la propria sede e cercare più risorse per lo sviluppo. Lo scorso aprile, Nintendo ha acquisito un terreno a Kyoto per la costruzione di un centro di ricerca e sviluppo di 12 piani e la costruzione dell'edificio dovrebbe terminare nel 2027.

I servizi di emergenza hanno risposto a un piccolo incendio all'interno del centro di sviluppo di Nintendo con sede a Kyoto il 15 agosto alle 13:00 ora giapponese. I dipendenti sulla scena sono stati in grado di estinguere il piccolo incendio prima che crescesse, secondo la polizia locale e i vigili del fuoco. L'incendio è stato contenuto ed estinto all'interno di una stanza al terzo piano del centro di ricerca e sviluppo. Otto autopompe sono arrivate sul posto per rispondere all'incendio al quartier generale di Nintendo.

La polizia di Kyoto e i vigili del fuoco stanno attualmente indagando sulla causa dell'incendio al quartier generale di Nintendo. Sulla base delle condizioni, i primi soccorritori ritengono che l'incendio sia stato causato da un dispositivo elettronico caricato nella stanza del terzo piano.

Fortunatamente, l'incendio è stato localizzato in una piccola zona e i dipendenti Nintendo non sono rimasti feriti. Inoltre, la rapida risposta dei dipendenti ha assicurato che importanti risorse al quartier generale di Nintendo non venissero distrutte.

