Nintendo: Reggie Fils-Aimé voleva vendere il 3DS ad un prezzo di $ 200 anziché $ 250

Quando il 3DS è stato lanciato, ha avuto un compito difficile come successore di DS, una famiglia di sistemi portatili che era diventata la più grande storia di successo di Nintendo. Sebbene la gamma di sistemi 3DS (e 2DS) non potesse raggiungere tali vette, alla fine ha registrato un discreto successo con 75,94 milioni di unità hardware vendute.

Tuttavia il suo lancio poteva essere molto diverso da ciò che è stato: nel suo recente libro, Reggie Fils-Aimé svela alcuni paticolari dettagli. In vista del lancio del 3DS, Fils-Aimé ricorda di aver ripetutamente spinto per un prezzo di lancio di $ 199,99, invece di $ 249,99, a causa della formazione limitata di giochi e delle condizioni di mercato. Questa idea tuttavia è stata respinta a causa dei costi di produzione elevati per produrre quel dispositivo hardware ai tempi.

"I margini di vendita al dettaglio sull'hardware sono in genere ridotti, circa il 4%. Quindi, anche se avessimo suggerito un prezzo di $ 219 o $ 229, è probabile che i rivenditori avrebbero chiesto $ 249, registrando un margine di ricavo più elevato. Ciò avrebbe creato un'opportunità persa per massimizzare la nostra redditività e potenziali problemi futuri" si legge nel libro.

La mossa drastica per salvare il mercato 3DS non è stata replicata del tutto per Wii U, sfortunatamente, anche se a un certo punto c'è stato un leggero taglio di prezzo per questa console.

Fonte: GoNintendo