Nintendo: Reggie Fils-Aimé ricorda uno dei consigli essenziali che ha ricevuto da Satoru Iwata

In questi giorni abbiamo parlato tanto di Reggie Fils-Aimé il quale, tra un'intervista e l'uscita del suo nuovo libro, ha condivisio una serie di interessanti aneddoti sul suo periodo passato all'interno di Nintendo.

Ora Fils-Aimé torna a parlare del compianto Satoru Iwata e dei suoi consigli che si sono rivelati preziosi durante il tempo lavorativo nella società di Kyoto. "Iwata mi disse una volta: 'Abbiamo una sfida unica nel comprendere e mantenere la cultura aziendale mentre la portiamo avanti. Voglio che ascoltiamo davvero tutti i nostri dipendenti. Voglio che proviamo a capire davvero la loro prospettiva prima di iniziare a spingere le loro idee. Sei molto forte. Il nostro personale, compresi i dipendenti di NCL, vogliono che tu sia soddisfatto di loro. E hai ottime idee. Ma non avrai sempre ragione. Assicurati di pensare ai punti di vista degli altri'".

Fils-Aimé continua poi con il racconto: "È stata una conversazione profonda. Continuava a dirmi: 'Devo farlo anche io. Sto cercando di spingere Nintendo in un modo nuovo. Tuttavia, il signor Miyamoto e altri fanno parte dell'azienda da molto tempo. Devo assicurarmi che siano con me durante questo viaggio'".

"Fu alla fine di questa cena che mi sono sentito come se fossimo passati dall'essere in una relazione capo/subordinato o mentore/protetto, all'essere amici. Ho incorporato le sue idee in tutto il mio lavoro futuro, in Nintendo e oltre" conclude.

