Nintendo: la sede originale degli anni '30 è stata riaperta come hotel

L'originale quartier generale di Nintendo a Kyoto è stato ristrutturato e riaperto come hotel che conserva molte delle caratteristiche originali dell'edificio.

L'Hotel Marufukuro ha aperto i battenti il primo aprile. Questa è la prima volta che questo luogo storico è stato aperto al pubblico, anche se non è un museo ed è un hotel abbastanza costoso. IGN Japan ha visitato la struttura.

Prima che Nintendo si chiamasse Nintendo, era l'attività di Fusajiro Yamauchi, che iniziò a produrre e vendere carte da gioco giapponesi chiamate "hanafuda" nel 1889. Man mano che la sua attività cresceva, si trasferì nel suo primo quartier generale vero e proprio nel 1933, e in seguito fu chiamata Marufuku Co. , Ltd, da cui prende il nome l'hotel. La società in seguito cambiò nome in Nintendo Playing Card Co., Ltd, e alla fine lasciò l'edificio nel 1959.

All'Hotel Marufukuro, si possono vedere molti resti del quartier generale Nintendo originale. La targhetta originale Marufuku rimane ancora sulla parte superiore dell'edificio.

L'edificio è diviso in quattro parti. "Spades" è il luogo in cui si trovavano originariamente le funzioni d'ufficio di Nintendo; "Hearts" è l'ex residenza della famiglia Yamauchi, che gestiva l'attività; "Clubs" è il luogo in cui si trovava il magazzino; e "Diamonds" è un'ala nuovissima che è stata aggiunta con il restauro, progettata dall'architetto di fama mondiale Tadao Ando.

Ad eccezione dell'ala aggiuntiva, l'edificio ha mantenuto in gran parte la sua struttura originaria. Gran parte dell'esterno è com'era nel 1933, anche se l'interno è stato rinnovato.

Le camere dell'Hotel Marufukuro partono da circa 108.000 yen (circa $880) a notte. I piani di alloggio sono all-inclusive, il che significa che gli ospiti ricevono pasti gourmet, possono usare il bar, bere birra prodotta localmente e altro ancora, tutto incluso nel prezzo. Attualmente l'ingresso all'edificio è disponibile solo per gli ospiti, ma in futuro il ristorante nell'ala originale del magazzino sarà aperto per tutti.

