Nintendo e Sony cambiano la politica del rinnovo automatico degli abbonamenti

Ognuno di noi ha più servizi di abbonamento attivi in un dato momento, pertanto spesso è difficile tenerne traccia. Dal momento che alcuni di questi servizi prelevano direttamente da carte di credito, è facile dimenticarsi di abbonamenti come PlayStation Plus o Nintendo Switch Online ad esempio. Ora però le cose stanno per cambiare.

Sia Sony che Nintendo hanno concordato di apportare modifiche al modo in cui i loro servizi di abbonamento si rinnovano automaticamente ogni mese per evitare di addebitare costi ai clienti se questi servizi non vengono utilizzati. Ciò è dovuto a un'indagine dell'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito, che ha portato ad alcuni suggerimenti per le due società.

Sony ad esempio contatterà gli abbonati PlayStation Plus a lungo termine che non utilizzano il servizio da un po', dicendo loro come annullare l'abbonamento. La società inoltre interromperà la riscossione dei pagamenti dell'utente fino a quando non deciderà di utilizzare di nuovo il servizio.

Per quanto riguarda Nintendo invece ha apportato modifiche al funzionamento del suo servizio Switch Online. Il rinnovo automatico non sarà più attivato per impostazione predefinita quando i clienti si uniscono al servizio. Può essere attivato nelle impostazioni, ma non sarà l'opzione predefinita.

Una cosa simile è stata fatta in precedenza da Xbox che ha modificato recentemente la propria politica di rinnovo automatico.

