Nintendo Switch 2? Shuntaro Furukawa da un categorico 'no' passa a un 'no comment'

Nintendo se la sta cavando molto bene con Switch, in quanto la console continua a vendere molto. Ma la grande N non ha ancora chiarito se ha in programma di lanciare una nuova versione della console ibrida o qualcosa di completamente nuovo.

Durante la presentazione fiscale di Nintendo, Shuntaro Furukawa, l'attuale presidente della società, ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto di una nuova console per il nuovo anno fiscale in una sessione di domande e risposte, come mostra il giornalista di Bloomberg Takashi Mochizuki.

Lo stesso giornalista afferma che, due anni fa, Furukawa ha risposto che non c'erano piani per una nuova console. Il che ha senso, dal momento che nel 2020 Nintendo Switch stava completando tre anni di vita mentre ora con cinque, c'è la possibilità che la società sia in fase di test con la nuova console.

Nintendo President Furukawa declined to comment today when asked whether it plans to release a new Switch hardware this FY. Two years ago, when it didn't release a Switch hardware, he clearly said there won't be.https://t.co/0CztSdUH0v — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In questi cinque anni Nintendo Switch ha visto l'arrivo di altri due modelli: Switch Lite che rende la console ibrida solo portatile e Nintendo Switch OLED, con uno schermo più grande e nitido. Indipendentemente dai prossimi piani della società, Nintendo può essere orgogliosa delle vendite di Switch che superano i 107 milioni di unità.

Fonte: GamesRadar