Nintendo Switch 2 o Switch Pro esiste e un leaker conferma la finestra di lancio

Nonostante questo mese Nintendo abbia confermato di non avere piani per un Nintendo Switch 2 o Switch Pro, un gruppo di leaker è sicuro che la versione aggiornata della console ibrida sia reale.

Attraverso l'account Twitter di questo collettivo si legge: "La nostra opinione e le informazioni che abbiamo ricevuto in merito alla nuova imminente Nintendo Switch sono le stesse: uscirà nel primo trimestre del 2023. Sappiamo cosa avete letto e cosa avete sentito, ma siamo ancora sicuri che la console arriverà".

Non solo, ma l'account fa anche una previsione: "Al 100%, le specifiche tecniche trapeleranno da un sito di notizie non correlato ai videogiochi almeno 1 mese prima del suo annuncio pubblico. Tali specifiche saranno corrette".

