Nintendo Switch venderà almeno 20 milioni di unità nel 2022, previsioni di vendita in calo ma consistenti

Un quotidiano giapponese, The Nikkei, ha riportato che le previsioni di vendita per Nintendo Switch si aggireranno sulle 20 milioni di unità per l’anno fiscale attualmente in corso (cominciato il primo aprile, e che durerà fino al 31 marzo 2023).

La differenza con le previsioni di vendita dell’anno scorso, che ne voleva tre milioni in più, è dettata da una mancanza di componenti che continua a limitare l'offerta a fronte di una domanda consistentemente alta. I risultati dell'anno fiscale trascorso da un mese saranno condivisi in data 10 maggio.

