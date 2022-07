Nintendo Switch ha un nuovo controller che rende il gioco portatile decisamente più piacevole

Di controller per la versione portatile di Nintendo Switch ce ne sono diversi, a cui ora si aggiunge NexiGo Gripcon. Ma cos'ha di diverso rispetto agli altri?

Il Gripcon è un controller con un pezzo unico: non dovrete far altro che far scorrere la vostra console lungo il pannello posteriore nella porta USB-C. La vestibilità aderente consente alla console di sentirsi al sicuro anche se si porta in giro. Il modello Gripcon più recente supporta sia Switch OLED che Switch normale. Dopo aver collegato lo Switch, bisogna accedere alle impostazioni dello Switch e attivare "Comunicazione cablata Pro Controller". In questo modo sarete in grado di calibrare i joystick del controller per poter giocare.

Il GripCon è un controller compatto e grazie alla sua impugnatura ergonomica è come se aveste in mano un normale controller. Gripcon ha anche più personalizzazioni rispetto agli altri controller perché viene fornito con sei cappucci per joystick che possono essere facilmente scambiati.

Ha anche quattro pulsanti posteriori mappabili, due su ciascun lato. Questi possono essere mappati al volo e sono posizionati in punti ideali per anulare e mignolo. Se siete fan del gioco portatile questo controller farà sicuramente al caso vostro: è disponbile su Amazon ad un prezzo di 44,99 euro.

