Switch: Nintendo potrebbe utilizzare Denuvo per bloccare la pirateria su PC

L'azienda dietro il controverso software anti-pirateria Denuvo ha annunciato una "soluzione innovativa" alla pirateria dei giochi per Nintendo Switch su PC.

Irdeto ha pubblicato un comunicato stampa sulla sua soluzione di protezione per evitare l'emulazione dei titoli Nintendo Switch, come appello agli sviluppatori e ai publisher che potrebbero essere interessati a includerla nei loro giochi. Nella sua dichiarazione, Irdeto si rivolge non solo ai giochi first-party e second-party per Switch, ma anche ai porting dei giochi per PC.

"Le console Nintendo soffrono da tempo di problemi di pirateria e Switch non è da meno", ha scritto la società. "Anche se un gioco è protetto contro la pirateria nella sua versione per PC, la versione lanciata su Switch può essere emulata fin dal primo giorno e giocata su PC, aggirando quindi le forti protezioni offerte dalla versione per PC".

L'annuncio non è stato accolto bene. Il tweet ufficiale di Irdeto in merito alla notizia sta ricevendo una serie di commenti, con molte risposte che menzionano gli effetti che Denuvo potrebbe avere sulle prestazioni, come nel caso di Resident Evil Village dello scorso anno - specialmente su una console che può già avere problemi nel reparto prestazioni.

Per essere chiari, Nintendo non ha stretto una partnership con Irdeto, quindi non si sa quanti publisher sceglieranno di includerlo.

Fonte: Eurogamer.net.