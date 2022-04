Nintendo Switch ed Elden Ring in cima alla classifica di vendita europea a marzo. Xbox Series X/S superano PS5

Come sempre GamesIndustry condivide ogni mese i dati di vendita europea: questa volta a marzo forse le prime posizioni hardware e software non sorprendono.

A fronte di un totale di 332.000 console vendute in territorio europeo a marzo, Nintendo Switch è stata la console più popolare. Le vendite di Switch sono aumentate del 9% rispetto a marzo dello scorso anno. Al secondo posto troviamo Xbox Series X/S, mentre al terzo posto si attesta PS5. Come sempre, ricordiamo che le console next-gen faticano ancora ad essere trovate a causa della limitata produzione di componenti legata alla pandemia da Coronavirus.

Per quanto riguarda il lato software, Elden Ring è il gioco più venduto e si attesta al primo posto, sopra colossi come GTA V e FIFA 22. Gran Turismo 7 si trova invece al secondo posto. Il nuovo titolo in realtà ha venduto meglio al dettaglio fisico, con copie in scatola che rappresentano il 58% delle vendite. La versione PS5 del gioco è stata la più popolare (64%) rispetto a PS4.

Qui di seguito potete dare uno sguardo alla classifica dei giochi più venduti a marzo in Europa.

Elden Ring Gran Turismo 7 FIFA 22 Grand Theft Auto 5 Kirby and the Forgotten Land WWE 2K22 Horizon Forbidden West Pokémon Legends: Arceus F1 2021 Tiny Tina's Wonderlandsd Mario Kart 8: Deluxe Mario Party Superstars Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Valhalla NBA 2K22 Big Brain Academy: Brain vs Brain Minecraft: Switch Edition Grand Theft Auto Online Star Wars Jedi: Fallen Order Triangle Strategy

Fonte: GamesIndustry