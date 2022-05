Nintendo Switch Lite otterrà un nuovo modello presto per una nota insider

Un nuovo rumor interessa questa volta Nintendo: Switch è da qualche tempo in circolazione e la società in questi anni ha aggiunto alla sua line-up due altre console, OLED e Lite. Quest'ultima secondo una nota insider, riceverà un nuovo modello e sembra che potrebbe arrivare già quest'anno.

L'insider ha dichiarato infatti su Twitter che un nuovo modello di Nintendo Switch Lite verrà lanciato a cavallo tra la fine del 2022 e gli inizi del 20023. Sfortunatamente non vengono condivisi dettagli sulle sue potenziali caratteristiche tecniche se non che potrebbe essere una console "all-digital" e che sarà più piccola della precedente.

Oltre a questo l'insider ha condiviso altri dettagli su un paio di progetti di Nintendo: per quanto riguarda il film di Mario attualmente in lavorazione, un trailer verrà mostrato prima del 24 novembre, mentre sul sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild l'insider afferma che vedremo un nuovo trailer questo autunno.

We believe the following

(None of which are surprising):



1. There will be a new Switch Lite released for Holidays 2022-2023



2. We will get a teaser trailer for the new Mario film before November 24th



3. We will likely get the new BOTW2 Trailer more likely fall



4. June.... :) https://t.co/Ir0FBYtvmY — INFINITE TAKES / Your Dad, Dov Grey (@YoInfiniteTakes) May 30, 2022

Infine, l'insider fa riferimento al mese di giugno, senza entrare nel merito: Nintendo ha in programma un Direct per il prossimo mese? Non ci resta che attendere per scoprirlo.