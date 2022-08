Nintendo Switch Lite ha una console portatile rivale, l'RG505 di Anbernic

Di recente è stato condiviso un nuovo e interessante annuncio legato in modo piuttosto peculiare a Nintendo. Si tratta in questo caso di una nuova console clone che sembra essere ispirata a Switch, più precisamente alla versione Lite.

Si tratta della RG505, una nuova console che Anbernic sta preparando. Per ora non ha una data di uscita, ma dovrebbe costare circa $ 199. Dai dati che sono stati condivisi, la console portatile dovrebbe funzionare con Android, oltre al fatto che la console ha uno schermo di 5 pollici e che è alimentata da una CPU Rockchip.

Ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione è la sua somiglianza con Nintendo Switch Lite, soprattutto il suo modello color turchese. Il video, che potete visionare di seguito, ci mostra una console di colore nero, pertanto è probabile che abbia diverse colorazioni.

Come possiamo vedere, su questo clone di Switch Lite girano diversi giochi: il video prende in esame titoli come God of War II di PS2 e Genshin Impact.

Fonte: Nintendo Life