Nintendo Switch OLED a tema Splatoon 3 ha una data di uscita

Splatoon 3 arriverà presto e Nintendo segnerà l'occasione con un'edizione speciale Switch. Nintendo Switch OLED Splatoon 3 Edition arriverà il 26 agosto, sfoggiando un look speciale che mostra schizzi di vernice e calamari. Questa console arriva prima di Splatoon 3, che invece uscirà il 9 settembre.

L'edizione speciale OLED presenta uno speciale dock bianco con graffiti di calamari e una grande macchia giallo neon, insieme a Joy-Con viola e verdi bicolore dall'aspetto elegante. E poiché è il modello OLED, avrà lo schermo più grande e luminoso dell'ultima revisione dell'hardware Switch. L'edizione speciale Switch costerà $ 360, un leggero sovrapprezzo rispetto all'OLED standard che costa $ 350.

Non solo, ma Nintendo ha anche annunciato un Pro Controller Splatoon 3 e una custodia per il trasporto, in arrivo insieme al gioco il 9/9. Il controller speciale costerà $ 75 e la custodia per il trasporto avrà un costo di $ 25.

Splatoon 3 è la continuazione della serie, con i giocatori che tenteranno di coprire l'area di gioco con la vernice mentre si respingono a vicenda. Splatoon 3 vi permetterà di scontrarvi in partite 4v4, partecipare alla modalità cooperativa Salmon Run e presenta una nuova campagna per giocatore singolo.

Fonte: HardcoreGamer