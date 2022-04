Nintendo Switch Online trapelano gli emulatori di Game Boy e Game Boy Advance

Negli ultimi tempi Nintendo è stata impegnata con le sue aggiunte alla libreria di Nintendo Switch Online, con il catalogo N64 nel suo livello più costoso dell'Expansion Pack che ha ricevuto nuove uscita a cadenza regolare. Sembra, tuttavia, che siano in arrivo anche aggiunte più sostanziali.

Da prima che Nintendo Switch Online + Expansion Pack venisse svelato, le voci hanno affermato che Nintendo stava pianificando di aggiungere al servizio giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance.

Sebbene non siano seguiti annunci ufficiali, le fughe di notizie hanno affermato che questi piani sono ancora in atto.

Ora, sembra che gli emulatori che Nintendo prevede di utilizzare per eseguire questi giochi su Switch siano trapelati online. Come notato dall'utente Twitter @trashbandatcoot, gli emulatori chiamati Hiyoko e Sloop – rispettivamente per i giochi Game Boy/Game Boy Color e Game Boy Advance – sono trapelati online, apparentemente sviluppati dal team di ricerca e sviluppo interno di Nintendo Europe.

Sembra che un sacco di giochi siano stati testati. Un elenco include alcuni nomi come Golden Sun, Golden Sun: The Lost Age, Mario e Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap, Metroid Fusion, Metroid: Zero Mission, Mario vs. Donkey Kong, Mario Kart: Super Circuit, Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Circle of the Moon e molti altri.

Sul fronte Game Boy/Game Boy Color, non sembrano esserci molte informazioni, anche se sembra che Super Mario Land, Tetris e The Legend of Zelda: Link's Awakening DX siano stati avvistati.

Vale la pena sottolineare, ovviamente, che questi giochi sono stati apparentemente usati solo per testare l'emulazione, il che non significa necessariamente che saranno inclusi in una potenziale libreria Game Boy/Game Boy Color o Game Boy Advance di Nintendo Switch Online.

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL — Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) April 18, 2022

The library of GBA games they've tested for this thing is massive. Tested is the key word; doesn't mean they'll all actually launch on the service. Yellow = in the rom folder at some point but not in the leaked build.



There's one other game with evidence of being tested though- https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt — MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Not much to talk about with GB(C) though. The build of Hiyoko we have here is in an earlier state than Sloop; each game is a seperate app and there's only four of them:

- Super Mario Land

- Link's Awakening DX

- Tetris

- Qix — MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Se ciò dovesse accadere, un annuncio ufficiale potrebbe non essere troppo lontano, ma al momento bisogna rimanere in attesa di eventuali novità.

Fonte: Gamingbolt.