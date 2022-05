Nintendo Switch Online aggiunge nuovi classici NES e SNES

Nintendo ha aggiunto altri tre giochi retrò alle librerie NES e SNES di Nintendo Switch Online.

La libreria NES riceve Pinball, mentre quella SNES riceve Rival Turf e Congo's Caper.

Pinball è uno dei giochi originali "Black Box" di NES ed è stato lanciato insieme alla console in occidente.

È un gioco di flipper standard, ma ha una fase bonus in cui Mario trasporta una piattaforma e cerca di deviare la palla per salvare Pauline.

Rival Turf è un beat 'em up simile a Final Fight e Streets of Rage ed è il primo gioco della trilogia Rushing Beat di Jaleco. Il secondo e il terzo gioco, Brawl Brothers e The Peace Keepers, sono già disponibili su Switch Online.

Congo's Caper, invece, è un platform di Data East considerato il successore spirituale di Joe & Mac.

I giocatori controllano una scimmia di nome Congo che è stata trasformata in un umano da un demone. Congo deve sconfiggere il demone e salvare la sua ragazza in modo che entrambi possano tornare a essere scimmie.

La versione giapponese di Switch Online non riceverà Congo's Caper, ma Umihara Kawase.

Gli abbonati a Switch Online che hanno accesso all'eShop giapponese possono scaricare l'app Super Famicom e accedere alla libreria giapponese, compreso Umihara Kawase.

Il precedente aggiornamento per NES e SNES ha aggiunto al servizio Earthworm Jim 2, Dig Dug e Mappy-Land.

Fonte: VGC.