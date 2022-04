Nintendo Switch Online vede l'arrivo di tre giochi SEGA Mega Drive

I classici di Sega Mega Drive, ovvero Shining Force 2, Space Harrier 2 e Sonic the Hedgehog Spinball sono ora giocabili su Nintendo Switch. Ricordiamo che per accedere a questa libreria è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Shining Force 2 è un gioco di ruolo tattico che funge da seguito dell'originale, sebbene la sua trama possa essere goduta da sola. È considerato uno dei migliori giochi del genere con un mondo più grande, più opzioni di combattimento e free-roaming. Al contrario, Sonic the Hedgehog Spinball alias Sonic Spinball è uno dei titoli meno apprezzati del franchise a causa dei suoi controlli imprecisi.

C'è anche Space Harrier 2, uno dei titoli di lancio originali di SEGA Mega Drive. È uno sparatutto su rotaia che vede Harrier combattere i nemici in Fantasy Zone. Tutti e tre questi titoli sono già disponibili nella libreria.

Questi classici per SEGA Mega Drive sono ora disponibili per i membri di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo!



☑️ Space Harrier II

☑️ Shining Force II

☑️ Sonic The Hedgehog Spinball