Nintendo Switch Online dovrebbe sfruttare i contenuti di Wii e GameCube per Reggie Fils-Aimé

L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé ha recentemente affermato che Switch Online dovrebbe concentrarsi sullo sfruttamento dei contenuti di GameCube e Wii oltre a offrire più giochi per Nintendo 64. Secondo il dirigente, Nintendo ha bisogno di migliorare il suo servizio quando si tratta di Switch Online se la società vuole competere con servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Plus.

La notizia arriva da una lunga intervista in cui Fils-Aimé ha parlato del suo nuovo libro, Disrupting the Game. Oltre a una serie di altre domande, il dirigente si è tuffato nei dettagli della distribuzione di contenuti legacy tramite Switch Online.

"Tornerà? Ci saranno altre scatole fisiche con contenuti legacy? Non credo. Se tornassi in Nintendo per un giorno, sarei molto più concentrato su: come fa l'azienda a sfruttare tutti i suoi fantastici contenuti, consegnarli al consumatore attraverso l'esperienza online Nintendo? Cosa che stanno facendo...stanno pubblicando alcuni contenuti N64, stanno lavorando con altri proprietari di piattaforme per far emergere alcuni di quei contenuti legacy. Ma è qui che Nintendo deve sfruttare la sua eredità perché ha ancora più contenuti N64 da condividere. Hanno contenuti GameCube da sfruttare, hanno contenuti Wii. Vedo questo futuro di contenuti consegnati digitalmente ai consumatori, un'opportunità fiorente per Nintendo".

Nelle notizie correlate: Reggie Fils-Aimé ha anche parlato di Nintendo Labo che ha "venduto bene" ma le aspettative della società erano alte.

Fonte: Nintendo Life