Nintendo Switch: possibili problemi di produzione della console stando al fornitore dei chip

Rispetto Sony e Microsoft, Nintendo è quella che ha risentito meno della cosiddetta "crisi dei chip", con produzione delle varie versioni di Switch che è andata quasi sempre a gonfie vele. Fino a ora almeno. Stando infatti a una comunicazione dal fornitore ufficiale dei chip necessari al funzionamento della console, Hosiden Corp, pare che nei prossimi mesi sarà difficoltoso assemblare nuove macchine.

Tutto ciò deriva dal non riuscire a ricavare le materie prime necessarie per i lavori, cosa che ha spinto la società a non presentare nemmeno l'ultimo report fiscale, decisamente rilevante in questo caso dato che più della metà degli introiti derivi proprio dagli accordi con Nintendo.

"Le ultime prospettive di Hosiden mostrano la probabilità che la produzione diminuisca nel trimestre luglio-settembre rispetto aprile-giugno, che però dovrebbe essere il contrario per il settore dell'intrattenimento, che tende ad aumentare la produzione in vista delle vacanze di fine anno", ha affermato l'analista di Toyo Securities Hideki Yasuda. "Questo suggerisce che il piano per l'anno fiscale del suo cliente [Nintendo] sta diventando più difficile da raggiungere".

Chissà se l'eventuale Switch Pro o Switch 2 venga anticipate per affrontare questo problema.

Fonte: Bloomberg