Nintendo Switch Sports è invaso da nomi volgari e inappropriati, i giocatori chiedono contromisure

Nintendo Switch Sports è il gioco che vuole cavalcare il successo del suo predecessore, il famoso Wii Sports. Con l'uscita del gioco il 29 aprile 2022, Nintendo ha anche implementato filtri volgarità per garantire che nessun giocatore possa utilizzare un soprannome inappropriato o volgare, soprattutto quando si gioca online. A quanto pare però queste misure non stanno funzionando.

In Nintendo Switch Sports, i giocatori possono creare i nomi utente che desiderano e modificare i personaggi Mii che creano. Alcuni giocatori scelgono soprannomi semplici, carini o addirittura innocui. Altri, invece, hanno aspettato fino all'uscita del gioco per iniziare a trollare e postare nomi di natura sessuale o riferiti al terrorismo.

La community Nintendo ha reagito prontamente su Reddit e ha richiesto l'aggiunta di una nuova funzionalità per segnalare questi giocatori al servizio di supporto. Alcuni giocatori sono già stati bloccati da Nintendo, ma come spesso accade, non devono fare altro che inserire un numero o un carattere speciale per ricreare un account e aggirare questo problema.

Anche se è una tradizione di lunga data per i giocatori eludere i filtri volgarità durante il lancio di alcuni giochi, Nintendo dovrebbe rafforzare rapidamente la sicurezza su Nintendo Switch Sports, e in particolare la modalità online. Bisogna ricordare che lo scopo del gioco è soprattutto passare del tempo con gli amici o la famiglia.

Fonte: Eurogamer