Nintendo Switch Sports riceverà presto un nuovo aggiornamento

Lanciato il 27 luglio, il nuovo aggiornamento per Nintendo Switch Sports introdurrà diverse nuove funzionalità tra cui la funzionalità del cinturino per le gambe per le partite di calcio e nuove mosse di pallavolo.

I giocatori potranno utilizzare un controller Joy-Con e un accessorio per il cinturino per le gambe per trasformare i movimenti di calci reali in azioni di gioco in partite quattro contro quattro e uno contro uno.

Anche le mosse Slide Attack e Rocket Serve vengono aggiunte alla pallavolo, mentre la Pro League introdurrà il nuovo Rank S e Infinity Rank per i giocatori online.

L'aggiornamento estivo gratuito di #NintendoSwitchSports, in arrivo il 27/07, aggiungerà la compatibilità con la fascia per la gamba nelle partite di calcio, nuove mosse per la pallavolo, e altro ancora! pic.twitter.com/DC8RSiKF4x — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 22, 2022

Switch Sports è stato pubblicato ad aprile con sei sport: tennis, bowling, chanbara, calcio, badminton e pallavolo. Un secondo aggiornamento gratuito per Switch Sports, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, aggiungerà il golf all'elenco degli sport giocabili.

Nintendo ha pubblicato recentemente un aggiornamento di un altro suo gioco, ovvero Mario Strikers Battle League Football dove sono stati aggiunti Tipo Timido e Daisy

Fonte: Eurogamer