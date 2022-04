Nintendo vi ricorda di non rompere TV o picchiare amici giocando a Switch Sports

Nintendo ha rilasciato un reminder prima dell'uscita di Nintendo Switch Sports, ricordando ai genitori di tenere d'occhio i propri figli mentre giocano.

L'account ufficiale giapponese di Nintendo ha pubblicato un tweet che recita: "I genitori sono invitati ad accompagnare i propri figli quando giocano a 'Nintendo Switch Sports' per la propria sicurezza. Si prega di fare attenzione a evitare che i bambini si scontrino tra loro o lancino il Joy-Con contro la TV mentre si gioca".

In un tweet di follow-up, Nintendo ha anche sottolineato l'importanza di utilizzare il cinturino da polso regolabile dei Joy-Con mentre si gioca al successore di Wii Sports.

Vi ricorda qualcosa? Con Nintendo Wii Sports nel 2006, probabilmente ai giocatori tornano in mente gli avvisi per la salute e la sicurezza di Wii Sports che apparivano non solo nei manuali del gioco, ma anche frequentemente durante una partita e l'altra.

Di sicuro Nintendo ci tiene alla sicurezza dei giocatori! Vi ricordiamo che Nintendo Switch Sports uscirà proprio domani 29 aprile 2022.

Fonte: Eurogamer