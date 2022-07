Nintendo Switch sarà la console più venduta del 2022 secondo le stime NPD

Nonostante le scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X siano indubbiamente migliorate e Series S rimane una scelta azzeccata da Microsoft, con ottime vendite in tutto il mondo, a regnare incontrastata nel mercato console è Nintendo Switch. Sembra che nessun numero di TFLOP, nessun 4K e uscite prorompenti possa in qualche modo intaccare il primo posto tra le console vendute quest'anno, secondo le ultime stime NPD.

I dati raccolti infatti e le varie proiezioni messe assieme dall'analista Mat Piscatella, raccontano di un destino segnato nonostante manchino altri sei mesi alla fine dell'anno, con Switch che rimane in vetta soprattutto negli Stati Uniti.

Lo slancio delle vendite potrebbe perdurare anche nel 2023, escludendo a priori il recente rumor che voleva la versione Pro in uscita per settembre. In ogni caso, essendo vendite unificate delle varie versioni, il numero rimarrebbe decisamente alto e con l'arrivo dei nuovi titoli questo non potrà che aumentare.

Fonte: GoNintendo