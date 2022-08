Nintendo Switch, vendite in calo a causa della continua carenza di semiconduttori

Sono stati pubblicati gli ultimi risultati finanziari di Nintendo, che riportano un calo delle vendite di Nintendo Switch rispetto allo scorso anno.

I risultati finanziari, pubblicati oggi, riportano che Switch attualmente si trova a un totale di 111,08 milioni di unità, ma le vendite annuali sono diminuite del 22,9% rispetto all'anno fiscale precedente. Un totale di 3,43 milioni di unità sono state vendute nei tre mesi terminati il 30 giugno, mentre 4,45 milioni sono state vendute l'anno precedente.

"La produzione è stata influenzata da fattori come la carenza globale di componenti a semiconduttore, con conseguente diminuzione delle spedizioni di hardware e conseguente calo delle vendite complessive", ha spiegato Nintendo sul motivo per cui le vendite sono inferiori. Anche se prevede che l'acquisizione di chip "migliorerà gradualmente dalla fine dell'estate all'autunno". Nonostante questi problemi, la domanda complessiva di Switch "rimane stabile in tutte le regioni", secondo Nintendo.

Sembra che Nintendo non sia l'unica con dati di vendita che non corrispondono alle aspettative, poiché Sony ha anche recentemente riportato un calo del 26% nelle vendite di giochi PlayStation e un calo del 2% negli abbonati PlayStation Plus.

Fonte: Go Nintendo