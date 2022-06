No Man's Sky per Nintendo Switch ha una data di uscita. Annunciata la versione fisica PS5

Attraverso un comunicato stampa, Hello Games in collaborazione con Bandai Namco annuncia la data di uscita di No Man's Sky su Nintendo Switch. Il titolo, verrà lanciato in tutto il mondo fisicamente e digitalmente il 7 ottobre 2022. Non solo ma quel giorno sarà disponibile anche un'edizione fisica rimasterizzata per PlayStation 5 che include tutti i 20 aggiornamenti finora.

“No Man's Sky su questo minuscolo dispositivo portatile sembra sia completamente naturale che totalmente improbabile allo stesso tempo. Questo è stato un vero colpo di fortuna per il nostro piccolo team. No Man's Sky è costruito attorno alla generazione procedurale, il che significa che la console genera tutto ciò che si vede. Questo rendeva molto più difficile portare il nostro gioco su qualcosa come Switch, ma penso che questo team non sembri così felice di quando cerca di fare cose quasi impossibili" ha dichiarato Sean Murray.

La versione fisica per PlayStation 5 includerà un disco rimasterizzato contenente tutti i 20 aggiornamenti ed è un ottimo modo per quelle persone che vogliono tuffarsi nel gioco. Questa è la prima volta dal lancio di Beyond nel 2019 che è possibile acquistare una copia di No Man's Sky nei negozi.

"Il fatto che stiamo per raggiungere il nostro 20° aggiornamento gratuito ci ricorda quanto siamo stati impegnati negli ultimi 3 anni!” afferma Murray.