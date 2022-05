No Man's Sky ha un nuovo aggiornamento incentrato su un loop temporale da spezzare!

No Man's Sky lancia un nuovissimo aggiornamento su Expedition chiamato Leviathan, che vede i giocatori intrappolati in un loop temporale con delle...balene spaziali.

Lo sviluppatore di No Man's Sky Hello Games ha appena annunciato questo nuovo aggiornamento ed il suo lancio proprio oggi. I giocatori saranno catturati in un loop temporale in Leviathan e dovranno collaborare come una comunità per interrompere il ciclo, con ogni morte che porterà i giocatori all'inizio del ciclo temporale.

La difficoltà è stata ottimizzata in "vari modi" e ogni morte offre ai giocatori un nuovo loadout con cui lavorare. Con l'obiettivo di completare il loop in una volta sola senza morire, l'intera base di giocatori di No Man's Sky migliorerà la qualità di ogni loop semplicemente procedendo.

Questo riunisce l'intera comunità con l'obiettivo di rompere il loop temporale come gruppo, una svolta netta sulla formula del loop temporale. Per quanto riguarda la trama vera e propria di Leviathan Expedition, ruoterà attorno allo specialista Polo e presenterà la creatura "Leviatano", una gigantesca balena spaziale che vaga per la galassia.

