Norco, l’acclamata avventura di Southem Gothic arriva su console

Ci siamo! Norco uscirà finalmente su console. Il salto di piattaforma per il gioco sviluppato da Geography of Robots avverrà il prossimo 20 ottobre, dove vedremo il titolo esordire su Xbox e PlayStation.

Norco vive nei “sobborghi sprofondati e nelle verdeggianti paludi industriali” di una surreale Louisiana del Sud del futuro, ed i giocatori, nei panni di un ribelle adolescente, si mettono alla ricerca di Blake, il fratello del protagonista, scomparso dopo la dipartita della madre.

In prima battuta il gioco pare una avventura punta e clicca, ma poi si dipana in varie direzioni, diventando via via party game, battler a turni, navigazione in barca, puzzle game. Per saperne di più su questo titolo qui trovate la nostra recensione

Il gioco è previsto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e su Game Pass il prossimo 20 ottobre.

Fonte: Eurogamer.net