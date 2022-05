NVIDIA GeForce NOW, arriva lo streaming in 4K su PC e Mac e nuovi giochi

Ogni giovedì NVIDIA aggiorna la sua libreria di giochi offrendo così agli abbonati nuovi titoli tutti da giocare. La piattaforma di streaming sa perfettamente che lo Star Wars Day è stato celebrato questa settimana, quindi alcuni di questi giochi provengono da una galassia lontana lontana.

NVIDIA ha migliorato le possibilità aumentando la capacità di streaming per raggiungere la risoluzione 4K e 60FPS su PC e Mac, proprio come accade se si gioca con SHIELD TV. Per chi gioca tramite dispositivi mobile, invece, il supporto al gaming a 120FPS con refresh rate a 120Hz è disponibile anche su Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 e Flip3 e OnePlus 9 Pro. Qui di seguito trovate tutti i giochi disponibili questa settimana.

Bakery Simulator

Oaken

Dinosaur Fossil Hunter

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Trek to Yomi

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Frozenheim

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars: Squadrons

Questo invece è l'elenco dei prossimi giochi che arriveranno sempre nel mese di maggio:

Brigandine The Legend of Runersia - 11 maggio

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars - 11 maggio

Cepheus Protocol Anthology - 13 maggio

Evil Dead: The Game - 13 maggio

Old World - 19 maggio

Vampire: The Masquerade Swansong - 19 maggio

Crossfire: Legion - 24 maggio

Out There: Oceans of Time - 26 maggio

My Time at Sandrock - 26 maggio

Turbo Sloths - 27 maggio

Pogostuck: Rage With Your Friends

Raji: An Ancient Epic

Star Conflict

THE KING OF FIGHTERS XV

The Planet Crafter

The Political Machine 2020

Yet Another Zombie Defense HD

Fonte: NVIDIA